На утро энергопитание большинства потребителей было восстановлено.

Ночью российские БПЛА атаковали объекты оператора системы передачи электроэнергии в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго". Сообщается, что в результате атаки обесточивались промышленные и бытовые потребители в отдельных районах Полтавщины и Черниговщины.

"На утро энергопитание большинства потребителей восстановлено. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - отметили в компании.

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По словам министра энергетики Германа Галущенко, ситуация в энергосистеме Украины улучшится уже в ближайшее время. Он отметил, что это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации. Ремонтная кампания проводится таким образом, чтобы атомная генерация работала полным составом в течение осенне-зимнего периода.

17 июля НАЭК "Энергоатом" подключил очередной энергоблок-тысячник к энергосети после планового ремонта. Отмечалось, что возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит отечественную энергосеть.

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