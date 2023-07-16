Люди погибли в городе времен Яр и селе Александро-Шультино.

В результате очередных обстрелов российскими оккупантами территории Донецкой области погибли два человека, еще один человек был ранен.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. Отмечается, что за сутки российские оккупанты девять раз открывали огонь по гражданскому населению.

"Враг бил из ЗРК "С-300", РСЗО "Град", артиллерии. Под обстрелами находились шесть населенных пунктов-города Авдеевка, времен Яр, Константиновка, пгт Великая Новоселка, села Богоявленка и Александро-Шультино", - говорится в сообщении.

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Так, в результате обстрелов разрушениям подверглись 28 гражданских объектов: 18 жилых домов, предприятие, школа, хозяйственное сооружение зернотока, газораспределительная станция, автомобили, газопровод и линия электропередач.

"Ракету С-300 рашисты направили на Константиновку, били и артиллерией. Повреждены 16 частных домов, газораспределительная станция, предприятие, два автомобиля, коммуникации", - сообщили в МВД.

В то же время времен Часов Яр российские захватчики накрыли из артиллерии. "Убит гражданский, еще один ранен. Повреждены частные дома и инфраструктура. Авиаудар управляемой авиабомбой "ФАБ-250" россияне нанесли по пгт Нью-Йорк", - говорится в сообщении.

Разрушениям подверглись по меньшей мере девять частных домов, здание спорткомплекса. Информации о пострадавших не поступало.

"В результате артиллерийского обстрела погиб человек в Александро-Шультино", - сообщили в министерстве.

Так, полицией и Службой безопасности Украины по этим фактам были открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война в Украине - российские обстрелы

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля российские оккупанты ударили по Харькову. В городе прогремело несколько взрывов.

Впоследствии глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что около 01:30 российские захватчики с территории Белгородской области запустили по Харькову четыре ракеты ЗРК С-300.

Две ракеты взорвались в воздухе, а две другие попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района города. В 4-этажном доме были выбиты окна. Обошлось без пострадавших.

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