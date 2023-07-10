В Авдеевке мужчина погиб в собственном доме.

Российские оккупационные войска атаковали Авдеевку и пгт Острое Донецкой области. В результате артобстрела погибли два человека, еще трое получили ранения.

Как сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, 10 июля 2023 года, около 14:40, войска РФ атаковали частный сектор пгт Острое Покровского района. От снарядов погиб местный житель. Также получили минно-взрывные травмы трое мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, среди которых отец и сын.

Около 15:00 оккупанты обстреляли Авдеевку. Там в собственном доме погиб 54-летний мужчина.

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"По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенные пункты из артиллерии. Взрывами повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки", – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры проводятся досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы украинских городов

Россияне ударили управляемой авиабомбой во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале в населенном пункте Орехов. В результате атаки есть убитые и раненые.

В то же время на Сумщине из-за постоянных обстрелов объявили об эвакуации людей из приграничных населенных пунктов. Глава Сумской ОВА Владимир Артюх отметил, если всего с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибло 35 гражданских лиц, то за последний месяц россияне убили 17 человек.

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