В настоящее время о последствиях прилетов пока что ничего не известно.

Два прилета по одному из густонаселенных районов Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. "На места ударов направляются все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.

В 16:45 Воздушные силы сообщали о запуске КАБов на Харьков.

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Удары по Харьковской области

Сегодня российские оккупанты атаковали поселок Боровая Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его информации, оккупанты ударили по пгт Борова в 12:40, в результате чего пострадала 64-летняя женщина, она госпитализирована. "Также ранения получил гражданский мужчина, данные устанавливаются", – написал Синегубов.

Также в результате прилета есть возгорание домов и магазинов.

Позже глава ОВА уточнил, что в Боровой погиб гражданский, а количество пострадавших возросло до семи. Впоследствии он сообщил, что количество погибших выросло до двух - из-под завалов деблокировали тело женщины.

Также сегодня в результате обстрела российскими оккупантами Веролюбовки Донецкой области погибли трое штатных работников Международного комитета Красного Креста.

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