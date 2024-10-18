Это произошло 6 сентября.

Российские оккупанты расстреляли, вероятно, раненого бойца ВСУ. По сообщению Донецкой облпрокуратуры, предварительно, это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, вблизи "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк на Покровском направлении.

"Во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе военнослужащий ВСУ, вероятно, получил ранения. Через некоторое время здание, в котором он находился, захватили оккупанты, а его взяли в плен. Безоружного защитника, который лежал на земле, они расстреляли", - сообщают в прокуратуре.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Отмечается, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Казни украинских пленных

Как сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, россияне убили уже более 100 украинских военнослужащих, которые сдавались в плен.

В начале октября 2024 года стало известно, что российские оккупационные войска казнили 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. В Офисе генерального прокурора Украины отмечали, что военное преступление оккупанты совершили в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

А 10 октября стало известно, что россияне расстреляли 9 украинских военных на Курщине.

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