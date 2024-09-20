Их могут взорвать в оборонительных целях или для провокаций.

В Белгородской области россияне строят фортификационные укрепления и минируют свои же гидросооружения общего и специального назначения.

"Это можно расценить как "закладку" на будущее - если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы, чтобы затормозить продвижение Сил обороны Украины", - рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

По его словам, также можно предположить, что Кремль может готовить очередные провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы обвинить Украину.

Видео дня

Как пояснил спикер, подобные действия могут быть использованы Кремлем для мобилизации населения и отвлечения внимания от внутренних проблем. Саранцев добавил, что подрыв дамб может привести к масштабным наводнениям, затоплению населенных пунктов и экологической катастрофе.

Боевые действия на российской территории

Украина смогла перенести часть боевых действий на территорию страны-агрессора.

Захватчики планировали использовать Курщину как плацдарм для дальнейших действий, в частности, атаки на Сумскую область. Однако 6 августа ВСУ ворвались в Курскую область РФ, нанеся шокирующий, молниеносный удар, который застал врасплох даже американских чиновников. Это стало первым иностранным нападением на РФ со времен Второй мировой войны.

СNN писал, что смелое наступление Украины на Курскую область изменило правила игры в войне.

Вас также могут заинтересовать новости: