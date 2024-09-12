Издание отметило, что ситуация в Курской области заставила РФ изо всех сил укреплять оборону.

Российские войска начали контратаку в Курской области, куда ВСУ неожиданно вошли месяц назад.

"Россияне начали контрнаступление", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции сегодня, и это, как отметило CNN, был его первый комментарий с тех пор, как появились сообщения о том, что РФ начала наступать в Курской области.

Издание добавило, что по словам Зеленского, Украина ожидала реакции России, и контрнаступление соответствует "украинскому плану".

Видео дня

В свою очередь минобороны РФ заявило, что российские войска "проникли" в Курскую область, захватив 10 населенных пунктов.

Издание отметило, что ситуация в Курской области заставила РФ изо всех сил укреплять оборону. Москве пришлось отвести тысячи солдат с оккупированной украинской территории, чтобы противостоять угрозе. Путин был вынужден ввести призывников, нарушив свое обещание не использовать их на передовой.

Эксперты сообщили CNN, что смелый гамбит Украины по прорыву границы РФ, спланированный в полной секретности, ошеломил даже ближайших союзников Киева и изменил правила игры в более чем двухлетней войне.

Операция в Курской области

6 августа ВСУ ворвались в Курскую область РФ, нанеся шокирующий, молниеносный удар, который застал врасплох даже американских чиновников. Это стало первым иностранным нападением на РФ со времен Второй мировой войны.

Это стало сигналом того, что, несмотря на преимущество России в живой силе и бронетехнике, ее армия имеет уязвимые места.

Вас также могут заинтересовать новости: