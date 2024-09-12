После взрыва железнодорожного полотна 11 вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись.

В результате совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций ВСУ 10 сентября в Белгордской области России осуществлено минирование и подрыв на железнодорожном участке "Старый Оскол - Валуйки".

Об этом УНИАН сообщил источник в спецслужбе. В частности, в результате успешной операции пущен под откос грузовой поезд, который обеспечивал логистические потребности армии государства-агрессора.

По словам собеседника агентства, после взрыва железнодорожного полотна 11 вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись.

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"Указанная железнодорожная артерия парализована, ряд поездов отменили. Работа над ослаблением государства-агрессора России продолжается", - подчеркнул источник.

Операции ГУР против РФ

Как сообщал УНИАН, во время операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Истребитель, который упал в море, принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27. В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут, характерное пятно от авиационного топлива, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ. Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

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