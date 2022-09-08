По словам главы Херсонской ОВА, на этом направлении россияне несут значительные потери.

Российские военные, боясь контрнаступления ВСУ, вывезли раненых из Херсона, а также собственные семьи. Сейчас больницы переполнены ранеными и убитыми оккупантами.

Об этом в интервью ТСН рассказал председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Насколько нам известно, то они даже вывезли свои семьи из города. Ведь с каждым днем становится все жарче, и враг несет значительные потери", - заявил он.

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Также Янушевич рассказал, что среди оккупантов в Херсоне не редкость - открытие "дружественного огня", когда они стреляют друг в друга.

"Недавно в Херсоне, возле школы полиции, произошла перестрелка между чеченцами и "ДНРовцами". Многие солдаты просто дезертируют", - говорит глава Херсонской ОВА.

По его информации, оккупанты осознают, что почти все мосты разрушены, так что подкрепления ждать неоткуда, а потому их обезвреживание - это лишь вопрос времени.

Напомним, Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор противникам, под Херсоном из строя были выведен ряд мостов, в частности Антоновский, Дарьевский и Каховский. Это значительно ухудшило логистику оккупантов.

Россияне пытаются обустроить альтернативные переправы, но успеха не имеют. В частности, на Херсонщине было уничтожено баржу с оккупантами и боевой техникой.

29 августа украинское военное командование официально заявило о начале контрнаступления на юге. Быстрых результатов достичь не удастся, ведь ее целью прежде всего является уничтожение логистических узлов оккупантов, поиски "болевых точек" РФ. Это, по мнению аналитиков из Института изучения войны, разрушает потенциал российской группировки и препятствует проведению запланированного Кремлем "референдума".

В то же время президент Владимир Зеленский намекнул, что контрнаступление касается не одного, а многих направлений.

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