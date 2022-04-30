Они называют его трофеем бойца "ДНР".

В Мариуполе российские оккупанты начали использовать разграбленные музейные экспонаты для создания фейковых новостей.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Российские паблики распространили фотографию экспоната, назвав его "трофеем, добытым в бою с украинскими военными".

"На самом деле эта медаль является одним из экспонатов Мариупольского краеведческого музея. Которая была похищена на днях вместе с картинами Куинджи и уникальной библиотекой. Ждем появления "тачанки", пулемета "Максим" или немецкой МР40 как доказательства нацизма в Мариуполе. Фейкометы-грабители ... " - сообщил Андрющенко.

Напомним, что ранее в Мелитополе оккупанты захватили музей со скифским золотом.