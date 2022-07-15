Враг продолжал обстрел украинских позиций вдоль границ Херсонской - Николаевской и Херсонской - Днепропетровской областей.

Русские войска пытаются избежать новых ударов украинских сил по складам боеприпасов. Враг перевозит БК на гражданские объекты.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны.

Аналитики обратили внимание на сообщение об организации оккупантами базы в драмтеатре Херсона.

Кроме того, согласно спутниковым снимкам, по состоянию на 11 июля российские войска разместили не менее 6 самолетов Су-25 на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму. "Также, возможно, в рамках подготовки к нанесению авиаударов по украинским подразделениям", - допускают эксперты.

Аналитики в данном контексте цитируют мэра Мелитополя Ивана Федорова, заявившего, что ВС РФ начали прятать военную технику в жилых домах.

13 июля ВСУ нанесли мощные удары по двум российским командным пунктам и одной вертолетной площадке в Новой Каховке. А в украинской разведке информировали о госпитализации 40 раненых российских военных в больницу Херсона.

Российские силы продолжали обстрел украинских позиций вдоль границ Херсонской - Николаевской и Херсонской - Днепропетровской областей и населенных пунктов на линии соприкосновения с Запорожской областью.

Как писал УНИАН, ВСУ нанесли значительные авиаудары по позициям оккупантов на юге Украины.

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