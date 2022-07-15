Уничтожен полевой склад боеприпасов оккупантов.

ВСУ нанесли значительные авиаудары по позициям оккупантов на юге Украины.

Об этом сообщается в сводке ОК "Пивдень" в Facebook.

"Нашей авиацией, парами вертолетов и парами самолетов нанесено четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного", - сказано в сводке.

Там информируют, что в настоящее время подтверждены потери противника в объеме 18 оккупантов, самоходная гаубица "Гвоздика", 6 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад боеприпасов. Остальные результаты авиаударов доразведываются.

Как сообщал УНИАН, украинские защитники уничтожили в течение 14 июля еще три вражеских склада боеприпасов и одну военную базу противника на юге. ВСУ провели успешные атаки в Николаевской и Херсонской области. Официальный представитель Одесской ОВА заявил о новых "прилетах" в Новой Маячке на Херсонщине.

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