Сообщается, что так они пытаются не допустить захода "украинских ДРГ" в Брянскую область.

В районе КПП "Три сестры", который находится на границе Украины, России и Беларуси, россияне подорвали участок дороги.

По информации росСМИ, так они пытаются не допустить захода "украинских ДРГ" в Брянскую область РФ.

Стоит отметить, что справа от места взрыва до сих пор стоит стела "Три сестры", которая в советские времена символизировала дружбу Украины, России и Беларуси.

Известно, что монумент "Три сестры" открыли в 1975 году в честь дружбы народов, и там несколько десятилетий подряд проводился Международный фестиваль "Славянское единство".

Добровольцы РФ набирают желающих для атаки на Москву

Как писал УНИАН, добровольцы легиона "Свобода России", который хочет сбросить путинский режим в РФ, вербуют тысячи россиян для наступления на Москву, передавал The Times со ссылкой на спикера легиона с позывным "Цезарь".

По словам повстанца, подразделение продолжит устраивать рейды на российской границе, пока их силы не будут достаточно большими, чтобы атаковать Москву:

"У нас есть значительные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, ПЗРК "Стингер", переносные противотанковые комплексы и очень эффективные разведывательные беспилотники".

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