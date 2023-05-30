В течение суток украинские воины отразили более 10 атак со стороны противника, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты пытались наступать на Купянском и Авдеевском направлениях, атаковали защитников Украины на Марьинском, но не имели успехов.

В течение суток наши воины отразили более 10 атак российских оккупантов, об этом идет речь в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Отмечается, что враг продолжает сосредотачивать свои основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

"В течение суток подразделения Сил обороны отразили 11 вражеских атак", - сообщили в Генштабе. Согласно сообщению, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок обнаружено не было.

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"На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении противники вели наступательные действия в направлении Северного, но не имели успеха. "На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка", - сообщили в Генштабе.

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30 мая в Минобороны Украины сообщили, что враг не проводил наступательные действия на Бахмутском направлении, но продолжил осуществлять обстрелы, а также перегруппировывает силы.

Ранее российский оппозиционный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ отмечал, что российские военные находятся в очень нервном состоянии, ожидая начала массированного контрнаступления ВСУ.

Источники в российской армии характеризуют обстановку в рядах своих вооруженных сил как "крайне нервную", чему способствуют маневры украинских войск вдоль линии фронта, резко участившиеся в последнее время.

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