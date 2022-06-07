Геннадий Лагута отметил, что задачу коллаборантам поставил замглавы администрации Путина.

Коллаборантам поставили задачу подготовить в Херсоне "референдум" о присоединении к Российской Федерации к осени. Соответствующие указания дал замглавы администрации российского президента.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в эфире телемарафона.

Он указал, что 6 июня в здании Херсонской облгосадминистрации коллаборанты и российские оккупанты провели совещание, на которое приехал даже замглавы администрации президента РФ Владимира Путина. Именно он поставил задачу "к осени подготовить референдум о включении области в состав РФ".

"Это последнее их решение. А были разные: сначала республика, потом присоединение к Крыму, теперь присоединение к РФ", – заявил Лагута.

Как ранее сообщал УНИАН, член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что российская власть намерена присвоить территории Украины - временно оккупированный районы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Для этих целей оккупанты планируют провести фейковые референдумы. Цеков заявил, что, по его мнению, проведение псевдореферендумов по "присоединению" к России этих территорий Украины будет "довольно быстрым, в течение года".

29 мая поставленный оккупантами в оккупированной части Херсонской области предатель Кирилл Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион к составу России, решение, считает он, будет принято "до следующего года".

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