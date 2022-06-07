Коллаборантам поставили задачу подготовить в Херсоне "референдум" о присоединении к Российской Федерации к осени. Соответствующие указания дал замглавы администрации российского президента.
Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в эфире телемарафона.
Он указал, что 6 июня в здании Херсонской облгосадминистрации коллаборанты и российские оккупанты провели совещание, на которое приехал даже замглавы администрации президента РФ Владимира Путина. Именно он поставил задачу "к осени подготовить референдум о включении области в состав РФ".
"Это последнее их решение. А были разные: сначала республика, потом присоединение к Крыму, теперь присоединение к РФ", – заявил Лагута.
Как ранее сообщал УНИАН, член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что российская власть намерена присвоить территории Украины - временно оккупированный районы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
Для этих целей оккупанты планируют провести фейковые референдумы. Цеков заявил, что, по его мнению, проведение псевдореферендумов по "присоединению" к России этих территорий Украины будет "довольно быстрым, в течение года".
29 мая поставленный оккупантами в оккупированной части Херсонской области предатель Кирилл Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион к составу России, решение, считает он, будет принято "до следующего года".