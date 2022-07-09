Для обнаружения позиций украинских защитников Россия продолжает активно отправлять диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), но большинство из них не возвращается.
Об этом сообщил журналист и блогер Роман Цимбалюк в Facebook.
По его информации, 6 июля в Донецкой области уничтожили две такие ДРГ, известно о гибели 13 военнослужащих ВС РФ.
"Кроме того, несколько солдат сдались в плен и теперь докладывают украинским военным о подробном месторасположении российских позиций и о наступательных планах", – сообщил журналист.
Потери России на войне в Украине
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля потери врага составляют около 37200 человек, Кроме того, противник потерял:
- танков – 1638
- боевых бронированных машин – 3815
- артиллерийских систем – 832
- РСЗО – 247
- средства ПВО –108
- самолетов – 217
- вертолетов – 187
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 674
- крылатые ракеты ‒ 155
- корабли/катера ‒ 15
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2687
- специальной техники ‒ 66.
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