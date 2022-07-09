Потери России на войне увеличиваются с каждым днем / фото УНИАН, Сергей Ревера

Для обнаружения позиций украинских защитников Россия продолжает активно отправлять диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), но большинство из них не возвращается.

Об этом сообщил журналист и блогер Роман Цимбалюк в Facebook.

По его информации, 6 июля в Донецкой области уничтожили две такие ДРГ, известно о гибели 13 военнослужащих ВС РФ.

"Кроме того, несколько солдат сдались в плен и теперь докладывают украинским военным о подробном месторасположении российских позиций и о наступательных планах", – сообщил журналист.

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Потери России на войне в Украине

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля потери врага составляют около 37200 человек, Кроме того, противник потерял:

  • танков – 1638
  • боевых бронированных машин – 3815
  • артиллерийских систем – 832
  • РСЗО – 247
  • средства ПВО –108
  • самолетов – 217
  • вертолетов – 187
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 674 
  • крылатые ракеты ‒ 155
  • корабли/катера ‒ 15
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2687
  • специальной техники ‒ 66.

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