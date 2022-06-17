Жертв нет, поврежден объект гражданской инфраструктуры и хозяйственные помещения.

Сегодня российские оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов, РСЗО "Градов" и беспилотников.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Краснопольская община: после 15 часов залетело два вражеских беспилотника. Один из них сбросил взрывное устройство, другой уничтожен. После 19 часов по территории общины начался минометный обстрел с территории России, 24 прихода. После 20 часов враги начали артобстрел с "Градов", всего около 80 приходов. Поврежден объект гражданской инфраструктуры и хозяйственные помещения", - отметил глава ОВА.

Также, по его словам, с 19:30 начался минометный и артиллерийский обстрелы Миропольской общины.

"Общее количество разрывов - 40, из них: 12 мин 120 мм, 15 снарядов 122 мм, 13 снарядов– 152 мм. Жертв во всех случаях нет", - добавил Живицкий.

После того, как украинские войска отбросили русских оккупантов за границу, Сумская область постоянно страдает от обстрелов с российской стороны.

Кроме того, 30 мая губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Россия отправляет войска на границу с Украиной в Курской области. В частности, в Сумскую область подтягивают артиллерию и ракетные установки оккупантов.

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