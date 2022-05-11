Оккупанты на бронетранспортере переехали автомобиль, в котором находилась семья.

В Черниговской области российские оккупанты бронетранспортером раздавили легковой автомобиль, в котором находилась семья с 10-летним мальчиком.

Как сообщает ТСН, из изуродованной машины оккупанты достали ребенка и на его глазах добили его родных.

10-летний Андрей Близнюк вместе с родителями и дядей 1 марта бежали из села Софиевка на Черниговщине. Они только выехали и натолкнулись на колонну российской военной техники, их машина никому не мешала, однако один из бронетранспортеров намеренно выехал из колонны и начал давить легковушку. Железные гусеницы прошли по правой стороне машины. "Папа самый первый погиб. Мама целая была, не повреждена", - рассказал мальчик.

Андрею сиденьем зажало ноги, из раздавленной машины он вытянул руку. Российские солдаты ребенка достали через крышу, бросили на обочину и на его глазах добили родителей. Целили в бензобак, после чего авто загорелось.

С травмированной ногой Андрей лежал на обочине и считал количество российской техники. "Насчитал где-то 120, сначала танки, БТР, "Градов" много", – поделился мальчик.

Все это время машина пылала на глазах у ребенка. Андрей знал, что мама еще была жива. Под обломками автомобильных деталей до сих пор можно увидеть фрагменты человеческих костей. Мальчика позже увидели люди из села и позвонили его бабушке и дедушке. "Саша его на руках вынес, а он "баба не плачь" и сам не плакал", – рассказали родные.

Андрей до сих пор почти не плачет, говорит бабушка, даже на кладбище у него нет слез.

Оксане Близнюк было 46, ее мужу Михаилу – 52, а двоюродному брату Сергею, сидевшему за рулем – 33. Его мама не может прийти в себя уже второй месяц. Сергей был в терробороне, за несколько часов до своей смерти из села он вывез маму, бабушку и дедушку Андрея. Сразу вернулся в деревню за Андреем и его семьей, но проскочить они уже не успели.

У Андрея есть старшая сестра, Татьяне – 26, и теперь она его опекун.

Вас также могут заинтересовать новости: