Оккупанты надеялись на "легкую прогулку" - в этом была их роковая ошибка, говорит Блэкбэрн.

Российские оккупанты не сумели захватить Киев по трем причинам: из-за проблем с логистикой, командованием и недооценки украинцев.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" ветеран спецназа США Пэрри Блэкберн.

"Они действительно думали, что это будет для них легкая прогулка и без лишней мороки захватят Киев. И это была их роковая ошибка. Сопротивление украинских защитников было гораздо сильнее, чем они того ожидали", - пояснил он.

Блэкбэрн отметил, что вражеская тактика на восточном фронте претерпела изменений.

"Сейчас на востоке мы видим, что они сменили тактику: накопили много сил и наступают медленно, пытаясь продавить местами прям в лобовую. У них нет гибкости, наблюдаются проблемы с логистикой, поэтому они не могут быстро наступать. Украина должна использовать их слабости", - подчеркнул экс-спецназовец.

По его словам, "вторая армия мира", которой считается российская, находится в плачевном состоянии.

"Они до сих пор используют тактику Второй мировой войны... Украинцы умело маневрируют и используют нетривиальную тактику. В то время как противник пытается воевать по старым советским лекалам... Путин не победит Украину", - заключил Блэкберн.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что украинским защитникам удалось отстоять Киев. По его словам, это еще не является окончательной победой Украины.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко не исключил, что оккупанты могут попытаться вновь "захватить Киев за два дня".

Напомним, по данным городской власти, в Киеве с начала полномасштабного российского вторжения повреждено 208 жилых домов, 46 школ, 29 садов и 1 детский дом. Пострадали также 13 административных зданий, 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 - здравоохранения, 10 - культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.