Угроза и Киеву, и всей территории Украины есть постоянно, отметила заместитель министра обороны.

По состоянию на сегодня информация о повторном наступлении на Киев не подтверждается.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

"По состоянию на сегодня такой информации, которая бы свидетельствовала о возможном прямо сегодня наступлении (на Киев - УНИАН), у нас нет. Но мы должны понимать, что угроза и Киеву, и всей территории Украины есть постоянно, потому что у нас война - это во-первых. Во-вторых, самый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной для врага - это конечно захватить Киев. Поэтому мы должны понимать, что эти риски есть постоянно", - отметила Маляр.

Она добавила, что то, что нагнетается и создаются панические волны, с большой вероятностью может быть выгодно врагу, и они в тестовом режиме могут запускать такую информацию.

Накануне российское издание "Медуза" со ссылкой на собственные источники писало о якобы планах Кремля прибегнуть к новому штурму Киева.

"Программой-минимум", пишет издание, для Москвы является установление полного контроля над Донбассом, а выиграть войну включительно со штурмом украинской столицы российское руководство хочет к осени.

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