Также повреждены 46 школ и 29 детских садов.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Киеве повреждены 208 жилых домов.

Об этом сообщается в Telegram-канале КГГА.

"В Киеве с начала полномасштабного российского вторжения повреждено 208 жилых домов, 46 школ, 29 садов и 1 детский дом. Повреждениям также подверглись 13 административных зданий, 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении. В КГГА добавили, что все эти объекты будут взяты на учет, специалисты определят степень повреждений, после этого начнется их постепенное восстановление.

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