Обустроенные оборонительные позиции Сил обороны Украины способны сдерживать дальнейшее наступление российских оккупантов.

Российские захватчики не смогут быстро проломить украинские оборонительные линии вне Авдеевкой.

Об этом боец "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказал в эфире информационного телемарафона. В частности, он прокомментировал утверждение иностранных медиа, что россияне якобы могут разрушить украинскую оборону к западу от Авдеевки за 48 часов.

"Я совершенно несогласен... Это что-то напоминает 2022 год, когда они тоже должны были взять Киев за три дня. Поэтому, 48 часов - это просто сгущение краски", - сказал Морозов.

При этом, он отметил, что участвовал в построении линий обороны перед Авдеевкой.

"Я не уверен, что даже эти линии обороны, которые успели сделать наши Вооруженные силы, они за 48 часов там пройдут. Относительно того, что они сейчас двигаются с колес - тоже не согласен. Действительно, определенное движение сохраняется, но и наши их достаточно серьезно их останавливают. Уже за Ласточкино - это небольшой хутор возле Авдеевки. Ведутся достаточно серьезные бои. Враг несет потери. И я думаю, что продвижение врага сейчас либо очень замедлится, либо будет остановлено полностью. Я не уверен, что они сейчас с колес добегут до Камышового или Мирнограда", - подчеркнул Морозов.

По его словам, в той местности есть высоты, такие как село желанное, и на этих высотах сооружены украинские оборонительные сооружения.

"Я честно говоря, больше волнуюсь за Сумскую, Черниговскую и Киевскую области. Какие у вас здесь постройки есть? Если на Авдеевском направлении видел эти оборонительные сооружения. И я где-то в чем-то могу сейчас быть уверен, что никаких 48 часов и даже никакие 72 часа. Авдеевка держалась все 10 лет и весь этот период полномасштабного вторжения. То я думаю, что эти оборонительные сооружения, которые сделали вне Авдеевки - они тоже смогут сдерживать врага не один месяц", - подчеркнул Морозов.

Также он считает вполне вероятным то, что наступление россиян может повториться на Киев, и бросить в бой 200 тысяч захватчиков.

Оккупация Авдеевки - что происходит на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным иностранных медиа, после захвата разрушенной Авдеевки российские захватчики могут атаковать Покровск, крупный логистический центр украинской армии в Донецкой области.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов на фоне вывода украинских сил из Авдеевки признал тяжелую ситуацию на фронте. Впрочем, он отметил, что на пороге третьего года полномасштабной войны у России тоже есть проблемы.

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