Как пишет издание, наблюдатели за войной в Украине взвесили, куда Москва может направить свои взгляды.

После Авдеевки российские войска могут атаковать Покровск, крупный логистический центр украинской армии в восточной Донецкой области, заявила эксперт Элина Бекетова из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне, передает Newsweek.

"Наблюдатели за войной в Украине взвесили, куда Москва может направить свои взгляды в следующий раз после того, как Киев заявил о выводе войск из ключевого прифронтового города Авдеевки после нескольких месяцев боев", - говорится в публикации.

Отмечается, что именно Покровск может стать потенциальной будущей целью России. Он расположен примерно в 70 км к северо-западу от оккупированного РФ Донецка.

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"Покровск, население которого до войны составляло около 60 000 человек, находится на пересечении нескольких железных и автомобильных дорог, что делает его крупным игроком в украинской логистике", - пишет Newsweek.

По словам Бекетовой, другие цели для сил Москвы могут включать города Селидово или Часов Яр в Донецкой области:

"Вероятно, что российские солдаты будут атаковать населенные пункты, прилегающие к оккупированному городу, для проверки возможностей ВСУ и дальнейшего продвижения. Потенциальными целями могут быть Покровск, Селидово или Часов Яр. Серьезное сражение может произойти в Часовом Яре, населенном пункте недалеко от Бахмута, построенном на возвышенности".

Куда будут наступать россияне после Авдеевки

Напомним, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин, заявил, что основное направление для россиян на сегодня после Авдеевки - Ласточкино.

"У врага на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. И они будут это делать", - отметил он.

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