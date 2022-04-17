В частности, вывезенных украинских детей будут заставлять проходить "языковые курсы".

Россияне проводят насильственную русификацию депортированных украинцев.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В частности, самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов заявил о создании летних "лагерей переквалификации" для учителей из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей на территории полуострова.

"Будут делать это для того, чтобы перевести их на "российские стандарты образования". Также так называемые стандарты будут касаться и похищенных украинских детей. Их будут заставлять проходить "языковые курсы". Об этом заявила во время заседания Совета Федерации РФ председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Там их хотят заставлять изучать русский язык, поскольку, по мнению оккупантов, дети из Украины недостаточно владеют "языком". Похищение Россией украинцев является нарушением норм международного права", - отмечает Центр.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска уже вывезли из Украины более 500 тысяч украинских граждан. По его словам, депортированных лишают документов, забирают у них телефоны, пытаются перевезти в удаленные регионы Российской Федерации, препятствуют попыткам возвращения в Украину. Детей разлучают с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи.

Тем временем из украинских школ уроки русского языка вскоре могут исчезнуть.

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