В российской Чите и области набор кандидатов во вражеские войска осуществляется под видом отправки на строительные работы в Украине.

Россияне наряду с объявленной частичной мобилизацией продолжают и так называемую "внутреннюю".

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Для восполнения потерь личного состава подразделений оккупационных войск на временно захваченных территориях Украины военно-политическое руководство РФ объявило частичную мобилизацию. Вместе с тем, продолжается проведение мероприятий так называемой "внутренней самомобилизации". В войсках казачьего общества "Всевеликого войска донского" осуществляется подбор кандидатов для службы в Росгвардии", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что кубанское казачье войско обязано сформировать дополнительные подразделения добровольцев и провести их подготовку на базе своих районных обществ Краснодарского края. В городе Чита и области набор кандидатов осуществляется под видом отправки на строительные работы в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, призыву будут подлежать только военнослужащие, находящиеся в запасе.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в РФ могут мобилизовать около 40-50 тысяч резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

Как отметил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, целью мобилизации для России является стабилизация линии фронта, чтобы не дать украинским военным продвинуться вперед.