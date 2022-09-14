Вероятно, удар осуществлен ракетой С-300.

В результате ракетного удара оккупантов по частному сектору города Краматорск Донецкой области повреждены жилые дома.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Ракетный удар нанесли рашисты по частному сектору Краматорска сегодня ночью. Ракета (по предварительным данным, С-300) упала прямо посреди жилого квартала – частично повредила по меньшей мере три частных дома. От вспыхнувшего пожара сгорел гараж", - отметил он.

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По мнению Кириленко, россияне умышленно терроризируют местное население.

"При таких условиях для гражданских единственный правильный выход – эвакуироваться в более безопасные области Украины. Не становитесь мишенью для российских террористических войск. Эвакуируйтесь", - подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, за прошедшие сутки россияне вели огонь во всех районах Донецкой области, где проходит линия фронта. В частности, нанесли массированный артобстрел по Авдеевке-попали в старую и центральную части города.

В Волновахском районе под обстрел попала Пречистовка - один человек ранен, поврежден дом. В Очеретинской общине снарядами повреждены по меньшей мере 3 жилых дома, магазин, админздание и сельхозпредприятие в Новоселовке первой. В Мирнограде под обстрел попала одна из школ.

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