По предварительной информации, обошлось без жертв.

Ночью оккупанты ударили по частному сектору и перинатальному центру в Краматорске.

Об этом сообщает Краматорский горсовет со ссылкой на мэра города Александра Гончаренко.

"Краматорск ночью снова был под огнем. Россияне били ракетами по частному сектору и перинатальному центру", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что, по предварительной информации, обошлось без жертв.

Напомним, ранее супруга президента Украины Елена Зеленская показала 11-летнюю девочку Яну, которая потеряла обе ноги и учится ходить на протезах. Ребенок попал под обстрел оккупантов на железнодорожном вокзале во время эвакуации из Краматорска.

Яна и ее семья попала под обстрел на вокзале в Краматорске. Мать девочки потеряла ногу, ребенок - обе. Сейчас семья Степаненко воспользовалась программой протезирования в США.

Между тем за сутки ВСУ вытеснили оккупантов из более 20 населенных пунктов и берут их под полный контроль. Силы обороны отразили атаки врага в районах нескольких населенных пунктов, на Херсонском направлении оккупанты понесли значительные потери.

По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

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