Сегодня ночью враг обстрелял городскую больницу и жилые дома в Харькове.

Сегодня ночью, 30 апреля, российские захватчики нанесли очередной удар по жилым кварталам, больнице и промышленной зоне Немишлянського району города Харькова.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

Как отмечается, в результате вражеской атаки горели квартиры двух жилых 9-этажек. В одном из помещений травмирован мужчина, владелец одной из квартир. Мужчину пришлось госпитализировать.

Кроме того, как сообщается, пострадало здание одного из медучреждений Харькова. В результате обстрела частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа больницы, а также произошел пожар на пятом этаже, который спасатели оперативно ликвидировали.

К счастью погибших и пострадавших в здании медучреждения нет.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики уничтожили дотла село Яковлевка на Харьковщине. По масштабам разрушений кажется, что населенным пунктом пронесся смерч.

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