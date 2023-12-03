По словам Сергея Братчука, такую практику применяют в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота РФ и в подразделении "Шторм-Z" на Херсонском направлении.

Российские оккупанты идут в атаки по собственным минным полям. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил спикер армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, такую практику применяют, в частности, в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота РФ и в подразделении "Шторм-Z" на Херсонском направлении.

"Присутствует такой элемент, как наступление российской армии через собственные минные поля. ... Есть проблемы. Но в то же время мы должны прекрасно понимать, что сегодня враг пытается эту "серую зону" уменьшить, он пытается сузить плацдармы, он пытается в конечном итоге эти плацдармы вообще уничтожить", - рассказал Братчук.

Он отметил, что для этого на Херсонском направлении появляются бойцы российских Воздушно-десантных войск - в частности, 104-я десантно-штурмовая дивизия, но "есть нюанс".

"Эта дивизия переброшена с Запорожского направления. Есть ли сегодня у россиян резервы закрывать такие бреши? Надо смотреть, надо мониторить и понимать, что будет происходить дальше", - подчеркнул спикер.

Также он отметил, что некоторые соединения и части этой дивизии сегодня перемещаются левым берегом Днепра на временно оккупированные территории Херсонской области.

"И действительно, некоторые из них появляются именно на перешейке с Крымом. Что происходит, почему так происходит? Я думаю, в ближайшее время мы получим ответы на эти вопросы. Но то, что у врага там "тревожненько", - это однозначно. ... С нашей стороны - активные действия, сложно очень, мы платим высокую цену за эти бои, но еще никто не сказал, что в этой битве, которую ведет Украина, какой-то бой является неважным", - констатировал Братчук.

Бои на Херсонском направлении - последние новости

Плацдарм на Левобережье Херсонщины уже не будет "кошмарить" российский "Солнцепек". Обнаружили и уничтожили тяжелую огнеметную систему Силы специальных операций Вооруженных сил Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности и разведчиками-морпехами.

Также УНИАН сообщал, что ВСУ успешно захватили плацдармы на левом берегу Херсонщины. Впрочем, по мнению главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко, операцию по захвату плацдармов на левом берегу нужно было провести немножко раньше.

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