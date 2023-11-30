Тяжелая огнеметная система противника ликвидирована во время операции, в которой участвовали Силы спецопераций, сотрудники СБУ и разведчики-морпехи.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности и разведчиками-морпехами обнаружили и уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", из которой россияне обстреливали украинские позиции на левобережье Херсонской области.

Об этом ССО сообщили в Telegram и показали видео, на котором было видно, как поражена вражеская система. "На Херсонском направлении операторы УСБУ во взаимодействии с УСБУ в Харьковской области и разведчиками 140-го ОРБ (отдельный разведывательный батальон, - Ред.) Морской пехоты обнаружили российскую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Из огнеметной системы противник ежедневно обстреливал позиции украинских войск на плацдарме в Крынках, что на левом берегу Херсонщины", - отмечается в сообщении.

В ССО добавили, что вражеский "Солнцепек" уничтожен с помощью ударных БПАК (беспилотных авиационных комплексов).

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Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов, таким образом общие потери врага на 30 ноября 2023 года составляют ориентировочно 328 760 человек. Также уничтожены за прошедшие сутки десятки ББМ, танков, БПЛА и автотехники врага.

Сообщалось, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще два - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили три пункта управления, два склада боеприпасов и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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