Среди всех препятствий, с которыми сталкивается Украина в контрнаступлении, российские противопехотные и противотанковые мины являются одними из самых пугающих.

Украина в ходе контрнаступления на юге сталкивается с неисчислимым количеством российских противопехотных и противотанковых мин. Такой подход России к обороне с усиленным использованием мин, безусловно, замедлил продвижение украинских войск.

Однако, заминированная оборона южного фронта может также ограничить возможности и оккупационных войск России, пишет Newsweek. Минные поля, особенно заложенные второпях и бессистемно, могли стать серьезной проблемой для самих оккупантов, если они захотят попытаться достичь неоднократно заявляемых Кремлем целей войны.

"Русские так сильно заминировали юг, что они также не могут продвигаться вперед. Их войска окажутся на тех же минных полях, которые они так массово заложили на юге", - сообщил Марк Войгер, бывший специальный советник по делам России и Евразии тогдашнего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса.

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"Даже если представить, что украинское контрнаступление забуксует, даже если бы русские захотели контратаковать, я не думаю, что они могли бы сделать это сейчас со всеми теми тяжелыми укреплениями и минными полями, которые у них там есть", - добавил Войгер.

Он также отметил, что на юге российские силы почти прижаты к этой линии соприкосновения. "Если вы хотите продемонстрировать инициативу и показать тактическое мастерство и маневры, это, вероятно, будет на востоке. Я не думаю, что они очень ответственно относились к нанесению на карту всего, что они закладывали", - говорит Войгер.

Директор и соучредитель базирующейся в Киеве Группы поддержки обороны Украины Эрик Крамер также считает, что российский подход к установке мин на юге, по-видимому, имеет приоритет по объему.

"Их расстановка мин происходит крайне бессистемно, и это может создать для них проблемы. Проблема со всеми этими минными полями заключается в том, что русские не делают карты мин. На Западе, в США, всякий раз, когда мы устанавливаем минное поле, должна быть обширная карта, которая дается всем, особенно дружественным силам", — сказал он.

"У вас всегда есть полосы, чтобы вы могли пройти через них, чтобы союзники могли пройти", — отметил Крамер. Но с российской стороны "никакого минного картографирования нет".

Он также вспомнил кадры, присланные с фронта украинскими войсками, с которыми он работал.

"Они показали мне несколько фотографий лесистой местности, я бы сказал, площадью 10 квадратных метров. Должно быть, 10 или 15 противопехотных мин были просто брошены на землю, повсюду, рядом друг с другом. Их тоже крепят на деревья, некоторые спрячут так, что вы успокоитесь думая, что видели все мины, а потом есть кое-что спрятанное. Они просто помешаны на минах", - рассказал Крамер.

По его словам, такая установка мин российскими войсками согласуется с более широким низкотехнологичным военным подходом с большим количеством жертв в Украине.

"То же самое они делают и с неприцельными обстрелами. Они стреляют по своим, если на них нападают украинцы. Им все равно. То, как они относятся к человеческой жизни, им просто все равно, по сравнению с украинцами. Это может вызвать у них проблемы в будущем, но я не думаю, что их это волнует", - считает Крамер.

Контрнаступление сквозь мины - новости

Как сообщал УНИАН, перед началом контрнаступления Украина получила меньше 15% от всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у партнеров. Это замедляет продвижение войск, поскольку территории перед вражескими укреплениями плотно заминированы.

И у того, что контрнаступления ВСУ продвигается очень медленно, есть одна очень веская причина - противопехотные мины. Также украинским военным ВСУ мешает отсутствие поддержки с воздуха и глубокая сеть оборонительных сооружений, построенных россиянами.

В Украине неоднократно указывали, что для совершения прорыва недостаточно ресурсов, в частности - западной авиации. Это, в том числе, подчеркивал и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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