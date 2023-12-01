По словам Муженко, он бы планировал захват плацдармов немного быстрее.

Захват плацдармов на левом берегу Херсонской области - успешная и очень важная операция Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил генерал армии, бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью BBC.

"То, что касается Херсонского направления, низовья Днепра – то действительно я считаю, что имеет успех. Потому что операция по форсированию такой широкой преграды, какой является река Днепр, особенно в низовьях, в устье, где куча этих островов, рукавов и все такое. Она имеет большое значение. Мы захватили плацдарм на противоположном берегу", - отметил генерал.

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Впрочем, он заметил, что вопрос в своевременности этой операции и ее перспективах. То есть есть ли у ВСУ перспектива расширить этот плацдарм до таких размеров, чтобы организовать логистику, обеспечение и перемещение тяжелой техники и вооружения. А потом-логистику, то есть обеспечение материальными средствами тех войск, которые будут расположены на этом плацдарме.

"Сейчас пока мы работаем под так называемым "зонтиком" артиллерии, которая работает с правого берега. Насколько мы сможем продвинуться дальше максимального размера этого "зонтика"? Здесь возникает вопрос. Насколько мы можем оперировать резервами для того, чтобы усилить ту группировку, которая расположена на левом берегу? Но сам по себе как вид маневра, как операция по форсированию – это действительно одна из самых сложных операций. И она была проведена украинской стороной успешно", - отметил Муженко.

По мнению Муженко, операцию по захвату плацдармов на левом берегу нужно было провести немножко раньше.

"Я думаю, что это должно было планироваться с перспективой успеха на направлении главного удара, а затем - возможность схождения этих двух группировок в каком-то конкретном месте. Где это могло быть? В Мелитополе? Возможно. Возможно, в Токмаке. Возможно, в районе Каланчака или в районе Геническа. Но это должно было быть в таком общем замысле", - отметил генерал.

Война в Украине - ситуация на Херсонщине

Военный эксперт Сергей Грабский объяснял, что ВСУ пытаются расширить полосу размещения и активные действия на Левобережье, чтобы максимально создать трудности для оккупантов в будущем.

По данным ГУР, появление плацдармов ВСУ на Левобережье Херсонщины заставила россиян паниковать. Позже в ISW добавили, что Минобороны России и российская политическая верхушка прилагают усилия, чтобы подавить истерику из-за украинских операций на левом берегу Херсонской области.

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