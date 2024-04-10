Без освобождения полуострова о безопасности Украины говорить нельзя, считает спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, как российская армия прячет во временно оккупированном Крыму ракетные платформы, с которых обстреливает материковую часть Украины.

В частности, во время брифинга он прокомментировал ракетные удары, которые сегодня утром российская террористическая армия нанесла по Одесской области. "Враг, к сожалению, использует территорию оккупированного Крыма для того, чтобы наносить подобные удары. И это в очередной раз подтверждает то, что без освобождения этой территории говорить вообще о какой-то безопасности очень сложно", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что оккупанты сейчас отдают предпочтение применению различных наземных платформ для нанесения огневого поражения по украинцам и почти не привлекают морскую компоненту - носители крылатых ракет морского базирования.

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В то же время враг использует доступные арсеналы при обстрелах украинских городов. В частности, противокорабельные ракеты, для чего привлек мобильные пункты передвижения.

"Потому, что все эти платформы являются колесными - это системы "Бал", "Бастион". Вооружение к ним можно загрузить за пределами Крыма. То есть таким образом они могут скрывать их место базирования - это во-первых. Во-вторых, действительно сложно проследить платформы, которые не имеют постоянного места дислокации, меняют пусковые рубежи. Поэтому их применяют с территории полуострова", - рассказал Плетенчук.

В то же время, по словам спикера, морской коридор для гражданских судов функционирует стабильно, соответствующие работы обеспечивают ВМС Украины, Береговая охрана и другие подразделения Сил обороны. Проводится соответствующий мониторинг акватории, в частности, на наличие мин, потому что это является сейчас наибольшей опасностью для судов.

По данным спикера, по состоянию на конец 2023 года было известно о 400 таких опасных объектах, но реальная картина о наличии мин будет известна только после завершения боевых действий. В частности, именно тогда состоится масштабное разминирование Черного моря, чему будет предшествовать соответствующий мониторинг.

Как добавил Плетенчук, проблема в том, что море - это стихия, в которой течением, штормами взрывные устройства могут передвигаться. Также надо учитывать, что морская акватория отличается от суши определенной глубиной, что очень важно при разминировании.

"Можем сказать, что ситуация Военно-морскими силами контролируется - вы видите, что "коридор" работает... Подрывов на устройствах в этом году вообще не наблюдалось", - сказал спикер.

Он добавил, что сейчас оборудования для разминирования моря пока не хватает, но уже применяются для этого подводные морские дроны.

Кроме того, Плетенчук сказал, что в последние сутки враг активизировал использование воздушного пространства для нанесения огневого поражения, то есть существует проблема незакрытого неба - противник ведет разведку и, соответственно, наносит огневое поражение. Речь идет, например, о баллистических ракетах, авиационной компоненте РФ для патрулирования прибрежной зоны. При этом спикер подчеркнул, что парк техники, который для этого используют, достаточно старый. Поэтому случаи падения авиасудов будут наблюдаться чаще.

Одесса 10 апреля в центре внимания - что нужно знать

Напомним, сегодня российская армия дважды нанесла ракетные удары по Одесской области. В частности, 10 апреля (День освобождения Одессы от фашистских захватчиков) противники били по областному центру. Атака осуществлена с временно оккупированного Крыма по промышленной, транспортной инфраструктуре. Ранения различной степени получили двое работников транспортного предприятия, они госпитализированы. Также в результате атаки поврежден энергетический объект, частный дом, машины горожан.

Также стало известно, что потери РФ на 10 апреля 2024 года возросли - утром в среду во временно оккупированном Крыму уничтожен российский корабельный многофункциональный вертолет К-27.

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