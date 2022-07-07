6 июля противовоздушная оборона Воздушных сил уничтожила две крыле ракеты "Калибр".

Российская армия применяет противорадиолокационные авиационные ракеты, пытаясь уничтожить позиции украинской ПВО, но ВСУ активно им противодействуют.

Об этом заявил спикер командования воздушны сил ВСУ Юрий Игнат, пишет "Украинская правда".

"На разных направлениях противник продолжает применять против зенитных ракетных и радиотехнических подразделений Воздушных сил протирадіолокаційні авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" типа Х-31П и Х-58, стараясь уничтожить позиции нашей противовоздушной обороны. Защитники неба принимают все меры противодействия, чтобы эти ракеты не достигали целей", - заявил он.

Относительно прошлых суток спикер ВС ВСУ отметил, что 6 июля противовоздушная оборона Воздушных сил уничтожила две крыле ракеты "Калибр", которые оккупанты выпустили по южным областям с акватории Черного моря.

Ударная авиация – бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил Вооруженных сил Украины атаковали врага на Восточном и Южном направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха.

Таким образом, в среду украинская авиация уничтожила полевой склад боеприпасов, два командно-наблюдательные пункты российских оккупантов, до десяти единиц боевых бронированных машин и живую силу врага.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия изменила тактику ракетных обстрелов Украины. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, с начала широкомасштабного вторжения чаще всего россияне запускали по Украине "Калибры" из Черного моря. Однако, после уничтожения крейсера "Москва" и в связи с действием антироссийских санкций враг изменил тактику.

В итоге Россия начала использовать устаревшие образцы вооружения, которых у них очень много на складах. Речь идет о ракетах типа Х-22, Х-59 и других модификаций.

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