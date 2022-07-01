РФ все чаще использует устаревшие образцы вооружения.

Россия изменила тактику применения ракет для нанесения ударов по Украине.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью НВ.

По его словам, с начала широкомасштабного вторжения чаще всего россияне запускали по Украине "Калибры" из Черного моря. Однако, после уничтожения крейсера "Москва" и в связи с действием антироссийских санкций враг изменил тактику.

"Ранее противник применял больше таких высокотехнологичных ракет, как Х-101, "Калибр" и "Искандер", – добавил он. – Сегодня несколько изменилась тактика. Россияне увидели, что ракеты обладают способностью заканчиваться. Они начали задумываться, что против России ввели санкции и, в конечном счете, может быть дефицит составных веществ, из которых производятся эти ракеты. А составляющие высокотехнологичных ракет производят ведущие страны мира. Очевидно, что была какая-то команда о сбережении использования этих ракет, чтобы применять их только на важнейших направлениях, где это нужно больше всего".

В итоге Россия начала использовать устаревшие образцы вооружения, которых у них очень много на складах. Речь идет о ракетах типа Х-22, Х-59: "Они разных модификаций, но они старые и крайне неточные".

Напомним, в ВС ВСУ назвали перечень российских ракет, которые на сегодняшний день украинская система противовоздушной обороны не способна эффективно сбивать.

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