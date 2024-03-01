Что нужно для закрытия неба над Харьковом? Зеленский дал четкий ответ.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина работает над тем, чтобы защитить харьковчан от постоянных ракетных ударов РФ.

"Сегодня у нас был детальный разговор и команда Марка была свидетелем брифинга от Сырского и министра обороны по защите неба, в том числе и Харькова. Мы понимаем все вызовы, главком и министр обороны знают над чем работать, усиливается эта защита. Я не буду вам говорить каким образом, чтобы не информировать лишних людей. Наши партнеры знают, чего нам не хватает для этого", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что сбивать большинство ракет, которые летят на Харьков - сложно. Поэтому государство рассматривает другой план защиты города.

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"Чем сбивать С-300, мы понимаем, чего не хватает. Это очень сложно, ведь у тебя до 1 минуты, пока российская ракета не попадет в гражданскую цель. Здесь надо комплексную защиту. И самое главное - не просто усиливать ПВО в Харькове, мы понимаем, что надо оттеснять россиян на более длинное расстояние. Защитить Харьков будет очень сложно. Даже если мы еще усилимся современными системами ПВО. Мы ищем возможности усилить ПВО в Харькове. Это сегодня наша задача", - пояснил президент.

Кроме того, Зеленский сказал, что не может советовать харьковчанам, которые выехали из города, сейчас возвращаться обратно. Ведь это до сих пор опасно.

"Это выбор харьковчан. Когда мы будем надежно защищены - обязательно будут сигналы от меня и от наших военных", - заявил Зеленский.

Украина подписала соглашение по безопасности с Нидерландами

1 марта Украина и Нидерланды подписали соглашение по безопасности, которое предусматривает военную помощь нашей стране уже в этом году на сумму в 2 млрд евро, а также дальнейшую поддержку. Документ предусматривает оборонную помощь от Амстердама в течение следующих десяти лет.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил, что соглашение охватывает поставки F-16 и новых систем ПВО.

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