Военно-политический аналитик Александр Коваленко проанализировал количество и интенсивность ударов дронами типа Shahed-131/136, которые РФ наносила по Украине за последние несколько месяцев, в частности, в феврале 2024 года.
"За февраль российские оккупанты запустили по Украине 356 единиц Shahed-131/136. Самый многочисленный пуск был зафиксирован 11 февраля – 45 дронов-камикадзе. Общее количество пусков за месяц не сильно отличается от январского показателя, а также октября-ноября 2023 года, или в пределах 300-400 пусков в месяц. Исключением стал рекордный декабрь 2023-го - 625", — отмечает аналитик.
По его словам, из этого можно сделать два "осторожных" вывода: либо производство Shahed-131/136 стагнирует, либо идет процесс поступательного накопления.
Он напоминает, именно весной, с конца апреля по июнь 2023 года, российские оккупационные войска вернулись к практике регулярных ракетных ударов и налетов дронами-камикадзе ограниченным боевым комплектом.
Атака "Шахедов"
Напомним, в ночь на 1 марта РФ атаковала Украину четырьмя дронами-камикадзе типа "Шахед", но все они уничтожены ВСУ. В частности, командование Воздушных сил ВСУ уточнили, что противник атаковал 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины и Белгородской области и 4-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (из районов Приморско-Ахтарск, Курск Российской Федерации).
Ранее Коваленко рассказал, что считает российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", которой очень гордится РФ, сырым и недоработанным проектом, который опасен, в первую очередь, для своих создателей. По словам аналитика, в 2022 году Дмитрий Рогозин, который был гендиректором корпорации "Роскосмос", грозил Западу новейшей межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Однако, как утверждает Коваленко, этой ракеты тогда, по сути, не было.