В частности, враг атаковал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали украинские силы на нескольких направлениях фронта.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке. Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.

В частности, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел, однако на Лиманском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

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"На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отбили атаки врага в районах Керамика, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Враг совершил 11 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении захватчики безуспешно атаковали в районе Старомайорского Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Запорожском направлении, как проинформировали в Генштабе, противник пытался восстановить утраченное положение в районах Новодаровки и ивового Запорожской области, успеха не имел.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника", - говорится в сводке.

Война в Украине-последние новости

Как сообщал УНИАН, за неделю, с 25 сентября по 1 октября, Силами обороны Украины уничтожено около 2 тыс. 720 человек российских оккупантов и 711 единиц вооружения и военной техники.

Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск: 40 танков, 77 боевых бронированных машин, 244 артиллерийских системы, девять РСЗО, шесть установок ПВО, 149 единиц автотехники, 19 единиц спецтехники.

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