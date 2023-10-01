Было уничтожено 40 вражеских танков, 77 боевых бронированных машин, 244 артиллерийских системы, девять РСЗО, шесть установок ПВО, 149 единиц автотехники, 19 единиц спецтехники.

За неделю, с 25 сентября по 1 октября, Силами обороны Украины уничтожено около 2 тыс. 720 человек российских оккупантов и 711 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в Telegram-канале.

"Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск: 40 танков, 77 боевых бронированных машин, 244 артиллерийских системы, девять РСЗО, шесть установок ПВО, 149 единиц автотехники, 19 единиц спецтехники", - заявил Павлюк.

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Кроме этого, по его словам, нашими защитниками сбит один вражеский самолет, 11 ракет и 155 БпЛА.

Потери РФ в Украине

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 1 октября, ориентировочно составили 278 тыс. 570 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 440 российских захватчиков.

Также за прошедшие сутки силы обороны уничтожили 11 вражеских танков, семь боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, две РСЗО, один самолет, 37 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки выполнили 1 231 огневое задание. Общие потери врага составили 251 человек. Уничтожено 23 единицы военной техники противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, восемь ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 зенитно-ракетных комплексов, 10 артиллерийских средств и три склада боеприпасов.

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