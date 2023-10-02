Важные позиции несколько раз переходили из рук в руки.

Ситуация к югу от Работино нестабильная, тактически сложная и динамичная, поскольку важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки.

Об этом сообщают специалисты Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете. Российские войска проводят тактические контратаки в районе Работино как часть своей "глубокой обороны" против украинских наступательных операций на западе Запорожской области.

При этом, ситуация к югу от Работино нестабильна, поскольку некоторые тактически важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки, тактическая обстановка в этом районе является сложной и динамичной.

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Статус группы "Вагнера" пока остается неясной на фоне сообщений о переговорах по будущему сотрудничеству с российским правительством. Основные боевые элементы ЧВК разбросаны по нескольким странам, включая Беларусь, Центральноафриканскую Республику, Ливию и Мали, и нет четко определенного единого лидера группировки.

Война в Украине - последние новости

Ранее Институт изучения войны (ISW) в своем отчете отметил, что в последнее время российские оккупанты снизили темпы наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Это свидетельствует о том, что украинское контрнаступление отвлекает российские силы от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ослабляет российские наступательные усилия на этой линии.

Зато Генштаб сообщает, что оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции в районах Работино и Вербового и безуспешно атакуют войска Украины на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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