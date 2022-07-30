Информация о потерях и разрушениях уточняется.

Сегодня россияне пять раз обстреляли территорию Сумской области, зафиксировано более 80 прилетов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня россияне обстреляли наши территории пять раз, было более 80 прилетов", - отметил он.

Так, на территории Великописаревской громады после 15:00 зафиксировано 12 прилетов из САУ.

"Белопольская громада: после 16:00 был минометный обстрел - 18 прилетов, после 17:00 - артобстрел, 7 прилетов. Также после 20:00 был артобстрел, около 8 прилетов", - рассказал председатель ОВА.

В Середино-Будской громаде - 36 прилетов, работала российская артиллерия.

"По потерям и разрушениям информация уточняется", - добавил Живицкий.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают медленное наступление на Донбассе, намереваясь выйти на админграницу Донецкой области. Вечером Генштаб сообщил о частичных успехах врага в Семигорье возле Бахмута: противник закрепляется на окраинах села.

Вместе с тем, по словам экспертов Conflict Intelligence Team, у ВСУ есть успехи на Изюмском направлении. Наши военные продвинулись в сторону севера на несколько километров.

Туда же, как пишут СМИ, враг стягивает дополнительную технику. Часть транспортируют по железной дороге из Белгородской области. В дальнейшем оккупанты могут использовать эту технику для боев на Изюмском или Славянском направлениях.

На Херсонском направлении защитники продолжают отрезать логистику российской группировки, сконцентрированной в области, путем ударов по стратегически важным мостам. По обновленным данным, ВСУ "закрыли" ж/д линию по Антоновскому мосту.

В связи с чем враг вынужден в быстром темпе строить ненадежные понтонные переправы и использовать паромные пути.

У России наметилась и проблема с пополнением личного состава. РФ в настоящее время занимается активной вербовкой добровольцев.

В боях с Россией украинские силы ликвидировали уже 40 670 оккупантов и тысячи единиц техники.

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