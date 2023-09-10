На юге украинская армия продолжает успешное наступление, оттесняет россиян с позиций и наносит им значительные потери в живой силе и технике.

В течение минувших суток украинские защитники успешно отразили попытки россиян прорвать оборону сразу на нескольких направлениях. Сейчас продолжаются жесткие бои в районе Клещиевки.

Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские войска продолжают ведение оборонительных действий на востоке и наступательной операции на юге Украины, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

В частности, за прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений.

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Так, в районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Берестового, Орехово-Васильевки, Богдановки. Сейчас продолжаются жесткие бои в районе Клещиевки.

Кроме того, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу. Там ВСУ сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают украинскую землю. В частности, украинские воины отбили около 15 атак врага в районе Марьинки.

В то же время на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают вести наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике и заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить успешное поражение по его тылам.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, в течение суток на Таврическом направлении украинским защитникам и защитницам удалось обезвредить 321 российского военного, из которых 81 - ликвидирован, 233 - ранены, а 7 - взяты в плен. Кроме того, уничтожено 40 единиц военной техники противника, в частности, танк, броневик, артиллерию и минометы, радиолокационную станцию, беспилотники и тому подобное.

В целом авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. В то же время противовоздушная оборона уничтожила три разведывательных БпЛА.

Потери России в войне против Украины среди личного состава уже составили около 268 140 человек.

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