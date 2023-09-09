Уничтожено 40 единиц военной техники противника.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины ликвидировали более трехсот российских захватчиков и уничтожили немало их техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Он отметил, что за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал позиции украинских Сил обороны и совершил 744 обстрела, нанес 4 ракетных и 18 авиаударов.

В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1468 огневых задач.

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"За последние сутки потери врага составили 321 человек (безвозвратные - 81, раненые - 233, плен - 7). Уничтожено 40 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 1 ББМ, 9 артиллерийских систем и минометов, 1 ПВО, 1 РЛС "Зоопарк", 1 ПТРК, 17 БПЛА, 6 единиц автомобильной техники и 3 единицы специальной техники", - сообщил Тарнавский.

Он добавил, что также было уничтожено 8 складов боеприпасов и 2 пункта управления врага.

Потери оккупантов в войне в Украине

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения российских захватчиков.

Также подразделениями ракетных войск поражены пять артиллерийских средств и один зенитно-ракетный комплекс противника.

В Генштабе сообщают, что в течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта, но украинские защитники успешно отбили все атаки.

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