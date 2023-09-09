За сутки войско оккупантов уменьшилось на 600 бойцов.

Украинские силы продолжают истреблять врага сотнями, нанося мощные удары. По состоянию на 9 сентября 2023 года потери противника среди личного состава уже составили около 268140. 600 оккупантов были ликвидированы за прошедшие сутки, информирует Генштаб Вооруженных сил Украины.

Кроме этого, за сутки уничтожено еще 15 танков (всего за период с начала полномасштабного вторжения 4544 единиц), 13 боевых бронированных машин (8739 единиц), 36 артиллерийских систем (5789 единиц), 3 РСЗО (757), 1 средство ПВО (508), 18 БПЛА оперативно-тактического уровня (4588 единиц), 34 единицы автомобильной техники и автоцистерн (8298), 10 единиц специальной техники (870).

Также за время полномасштабной войны уничтожено 315 самолетов, 316 вертолетов, 19 кораблей/катеров.

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Снарядный голод в российской армии

Из-за ударов ВСУ логистика врага была нарушена, что поспособствовало уменьшению количества снарядов, которые используют российские оккупанты, констатировала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее данным, если раньше враг за сутки мог использовать 400-500 снарядов, то сейчас это уже до 300 снарядов.

Reuters со ссылкой на неназванного западного чиновника пишет, что Россия наращивает производство артснарядов, но положение все равно затруднительное. Также РФ пока еще может нарастить выпуск танков до 200 единиц в год. Однако, этого мало для ведения активных боевых действий, особенно учитывая потери.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее рассказал, что увеличение периодов между российскими ракетными ударами по Украине связано с экономией агрессором ракет и снижением темпов их производства.

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