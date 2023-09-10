Враг нанес десятки авиаударов и обстрелов.

За прошедшие сутки, 9 сентября, авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. В то же время противовоздушная оборона уничтожила три разведывательных БпЛА.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, подразделения ракетных войск поразили 6 артиллерийских средств, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава и 1 склад горюче-смазочных материалов врага.

Захватчики нанесли 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершили более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск так и по гражданским объектам нашего государства.

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"Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, осуществляют обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей. К сожалению, в результате таких террористических действий есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома, повреждена гражданская инфраструктура", - добавили в ведомстве.

Война в Украине - последние новости

На Таврическом направлении Силы обороны Украины ликвидировали более трехсот российских захватчиков и уничтожили немало их техники.

В течение суток российские войска атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта. В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

В ГУР заявили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжится и после наступления холодной погоды. Даже если продвигаться вперед станет труднее, украинские защитники не остановятся.

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