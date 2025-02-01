Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж.

Во время утренней ракетной атаки россияне ударили ракетой по многоэтажному дому в Полтаве, есть погибшие и раненые.

Обновлено 9.40. Количество погибших в результате удара возросло до 3 человек, еще 10 человек пострадали, среди них 1 ребенок.

Сначала об ударе по дому сообщили в Полтавской ОГА, не предоставив подробностей.

"Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы", - говорилось в сообщении.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что в результате атаки погибли 2 человека. Еще 7 пострадали, среди них ребенок. Спасен 21 человек.

Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар, также повреждены соседние дома и 12 авто.

Утренняя ракетная атака

В Украине утром объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Сообщалось о прилетах в Харьковской и Полтавской областях. В частности, в Полтавской области сообщалось о повреждении энергетической инфраструктуры в Миргородском районе.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в Харькове предварительно в Холодногорском районе, в пределах жилой застройки. Одна женщина погибла, еще пятеро ранены.

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