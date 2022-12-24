Возможно, что враг готовится к новым ракетным ударам по Украине накануне праздников.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, о чем свидетельствует вывод Россией в Черное море корабля-носителя крылатых ракет "Калибр". Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас корабельная группировка увеличилась. В Черном море находится 11 единиц, и среди них есть ракетоносители, они снаряжены ракетами. Это два надводных и один подводный, общий залп может достигать 20 ракет. Это, в принципе, может говорить о том, что готовит враг именно те испытания, о которых упоминал наш Верховный Главнокомандующий. А также, может говорить о том, что они пытаются просто терроризировать, продолжать психологическое давление на население Украины. В любом случае, сигналы воздушной тревоги – это сигнал обязательного выполнения",- акцентировала Гуменюк.

На уточнение, сколько времени обычно проходит от вывода ракетоносителей в море до пуска ракет, она ответила:

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"Нет такой прямой зависимости, когда вывели и когда стартовали ракеты. Это может говорить о том, что долговременное время ракетоносителей не было в Черном море. Во-первых, учитывая погоду, было штормовое предупреждение, они укрывались в пунктах базирования. После того, как море успокоилось, они вышли на дежурство вновь. Но, также, учитывая вражеское тяготение к скрепам и датам, к тому, чтобы нанести максимально мощное психологическое давление, они могут применить именно массированный или одиночные ракетные удары по важным объектам в преддверии праздников",- пояснила Гуменюк.

Ракетная опасность

Как сообщал УНИАН, вчера в Черное море вышел российский корабль, способный нести крылатые ракеты "Калибр". Всего в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей. Также известно, что два военных корабля России находятся в Азовском море.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские войска могут нанести новые ракетные удары по Украине на рождественские и новогодние праздники.

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