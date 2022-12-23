Сейчас в Азовском и Черном морях находятся 11 кораблей врага.

В пятницу, 23 декабря, в Черное море вышел российский корабль, способный нести крылатые ракеты "Калибр". Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет 4 ракеты", – говорится в сообщении.

Кроме того, два военных корабля находятся в Азовском море, но о наличии у них на вооружении "Калибров" не сообщается.

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Также зафиксировано присутствие в Средиземном море сразу девяти российских кораблей, из которых пять являются носителями ракет "Калибр". Их суммарный залп потенциально составляет 72 ракеты.

Следует отметить, что в последний раз о появлении в Черном море ракетных кораблей, вооруженных "Калибрами", украинские военные сообщали перед массированным ракетным ударом 16 декабря.

Ракетный обстрел 16 декабря

Утром 16 декабря российские войска произвели массированный ракетный залп по объектам энергетики Украины. В общей сложности было выпущено 76 ракет, включая ракеты морского базирования "Калибр". 60 из них были сбиты украинскими силами ПВО.

В результате этого обстрела были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома в ряде областей, что вызвало локальные блэкауты.

По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, оккупанты выводят в Черное море корабли-носители ракет только перед нанесением очередного массированного удара по Украине. В остальное время корабли прячут в портах.

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