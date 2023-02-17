Общий залп ракетоносителей составляет около 24 "Калибров".

В Черном море враг увеличил присутствие боевых кораблей до 11.

Об этом сообщает пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, из них три – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет около 24 ракет.

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Также отмечается, что в Азовском море враг держит один корабль, в Средиземном – десять кораблей, из них пять носителей "Калибров", общий залп которых составляет – 72 ракеты.

Ракетный террор РФ

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 февраля в Черном море на боевом дежурстве находилось семь вражеских кораблей, из них два – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп составлял 16 ракет.

Вчера российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, в частности по объектам критической инфраструктуры.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ракетные атаки РФ могут повториться. В частности, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия планирует массированную атаку 24 февраля - в годовщину вторжения в Украину.

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