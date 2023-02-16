Из семи кораблей два - носители "Калибров".

В Черном море враг держит на боевом дежурстве семь кораблей, сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 16 февраля в Черном море на боевом дежурстве находится семь вражеских кораблей, из них два – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 16 ракет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Азовском море – один вражеский корабль; в Средиземном – десять, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп которых – 72 ракеты.

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Массированный удар по Украине 16 февраля - что известно

Сегодня ночью, 16 февраля, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, в частности по объектам критической инфраструктуры.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Несколько крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

В Воздушных силах в очередной раз напомнили, что сейчас на вооружении украинских военных нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

По мнению спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, сегодня днем РФ может повторно ударить по Украине. "Вполне вероятно, поскольку мы говорим о том, что они выискивают новую тактику, которая будет для них результативной", - сказала она.

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